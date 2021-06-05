50 % ارتفاع عدد المنشآت الجديدة المسجلة في «الموارد البشرية»

دبي (وام)

أعلن معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، عن ارتفاع بنسبة 50% في عدد المنشآت الجديدة التي قامت بفتح سجل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

وخلال فترة المقارنة، ارتفع عدد المنشآت من17 ألفاً و701 في 2019 إلى 26 ألفاً و609 منشأة في 2021، مع توقعات بارتفاع عدد المنشآت الجديدة بنهاية عام 2021 إلى 65 ألف منشأة، في إشارة واضحة إلى النمو المتواصل لمؤشرات سوق العمل ودورة الأعمال في الدولة.

وأكد الهاملي أن النمو المتواصل في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية يأتي مدعوماً بحزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خلال الأشهر الماضية والتي ساهمت في مجملها بزيادة جاذبية سوق العمل وبيئة الأعمال في دولة الإمارات.

وأضاف الهاملي، أن الدولة حافظت على مكانتها كأحد أهم أسواق العمل ومراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مستفيدةً من مجموعة كبيرة من القرارات والإجراءات التي تبنتها الحكومة الإماراتية خلال الفترة الماضية؛ بهدف توفير سبل الدعم اللازم لسوق العمل، وتيسير ممارسة الأعمال عبر التنسيق المستمر بين الدوائر والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من حزم الدعم المالي والإداري للحد من تأثيرات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» على سوق العمل في الدولة.