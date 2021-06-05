«التربية» تمدد المشاركة في «استعداد» لـ 10 يونيو

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم تمديد التسجيل في برنامج «استعداد» لغاية 10 يونيو الجاري، ودعت الوزارة الطلبة والمعلمين المستهدفين للتسجيل في المبادرة التي أطلقتها، وأوضحت الوزارة أن برنامج «استعداد»، مبادرة إثرائية تطبق بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات في الدولة، تستهدف الطلبة والمعلمين على مستوى الدولة وتهدف إلى بناء قدراتهم في مختلف المجالات التخصصية.

وأوضحت أن مدة البرنامج: تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع خلال شهري يوليو وأغسطس. وحثت على المشاركة ببرامج «سفراؤنا» الوطني - «استعداد» لصيف عام 2021.

وأطلقت الوزارة في عام 2016 مبادرة «سفراؤنا»، كما غدت تُنفذها سنوياً. وتتضمن المبادرة تنفيذ برامج «سفراؤنا» الدولية ضمن عدة مسارات مختلفة تشمل سفراء الابتكار، وسفراء المستقبل، وسفراء العطاء، وسفراء الدبلوماسية، وسفراء الرياضة، وسفراء روائع، ونفذت العام الماضي برنامج «سفراؤنا» الوطني - «استعداد» لصيف عام 2020 برامج صيفية افتراضية، حيث أطلقت الوزارة في شهر يونيو من العام الماضي 2020 مبادرة برنامج «سفراؤنا» الوطني «استعداد» ونفذتها بشكل افتراضي (عن بُعد) خلال الإجازة الدراسية الصيفية لعام 2020 وستُنفذها بشكل هجين (يجمع ما بين الفعلي والافتراضي) في السنوات القادمة. ونفذت الوزارة في صيف عام 2020 عدة برامج «استعداد» ضمن خمسة مسارات.

وتعتبر هذه البرامج الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تُنفذها الوزارة بالتعاون مع أفضل الجامعات والجهات البحثية الرائدة في دولة الإمارات، والتي تضم «استعداد الدبلوماسية، استعداد ريادة الأعمال، استعداد الإثرائي، استعداد البحث العلمي، استعداد الاستدامة»، ويعد برنامج «سفراؤنا» الوطني «استعداد» برنامجاً إثرائياً يهدف لبناء وتعزيز قدرات الطلبة وتزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية التي تُمكنهم من النجاح في مختلف المجالات التي تتطلب مهارات البحث العلمي وريادة الأعمال والقيادة والدبلوماسية.

كما يهدف البرنامج لتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها عند تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات، ويعزز فرص نجاحهم في دراستهم الجامعية وحياتهم المهنية. وقد تم تنفيذ عدة برامج سفراء وطنية «استعداد» خلال الإجازة الدراسية الصيفية للعام الماضي 2020.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أهمية تمكين المعلمين من القيام بدورهم الحاسم في إنجاح النظام التعليمي، وسيتم وضع خطة بالتعاون مع الجامعات/ الجهات المنفذة للبرنامج هذا العام لتحديد دور ومسؤوليات المعلم المشارك في برنامج «سفراؤنا» الوطني «استعداد»، وبينت أن الغرض والأهداف من مشاركة المعلمين في برنامج «سفراؤنا» الوطني «استعداد» تتمحور في إعداد مشرفين أكِفّاء لمشاريع مشاريع الطلبة المشاركين في المسابقات الوطنية مثل مسابقة جائزة الإمارات الشاب، ومسابقة ابتكار الكويت، وأولمبياد البحث العلمي لألكسو، وغيرها.

كما سيقوم المعلمون المشاركون بأحد برامج «استعداد» بالإشراف على أداء الطلبة خلال البرنامج التدريبي وتقديم التقارير اللازمة للوزارة، وأشارت إلى أن هناك 19 جامعة وجهة شريكة ووزارات وهيئات شاركت في البرنامج العام الماضي، في برنامج «سفراؤنا» الوطني «استعداد» لعام 2020.