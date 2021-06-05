بلدية رأس الخيمة تطور مرافق المبنى كاملاً.. نظام للكشف عن الحرائق بقسم المختبرات

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة عن تطويرها كافة مرافق مبنى المختبرات التابع لها، وحصولها على الاعتماد الدولي لشهادة «آيزو»، وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ «الاتحاد»: «إن الإدارة اتجهت نحو تطوير مبنى المختبرات بالكامل، مما أهّل المختبر للحصول على الاعتماد الدولي لشهادة آيزو 17025:2017، بالإضافة إلى دمج المختبر البيئي، وغيرهما من الخدمات».

وأشارت إلى عمل خطوط غاز للأجهزة المتاحة في المختبر، مع وضع صمامات آلية وكواشف مع عدادات قراءة للغاز، وتم تركيب نظام الكشف وإنذار الحرائق، وتركيب نظام مقاومة الحرائق وديب فريزر خاص لمختبرات الفحص لحفظ العينات وضمان عدم تلفها.

وتابعت شيماء الطنيجي: كما تم تركيب 4 ثلاجات من الفئة الخاصة بمختبرات الفحص لحفظ المواد والمحاليل والكيماويات وكبينتين لحفظ المواد الخطرة، مثل الأبخرة المنبعثة من الكيماويات والمواد القابلة للاشتعال، وتم تجديد شامل لمبنى قسم المختبرات، مع مراعاة مواصفات الأمن والسلامة في التصميم وغيرها.

وأشارت إلى استحداث فحص الميكوتوكسنات بالأغذية والأعلاف باستخدام LC MS MS حسب المواصفات القياسية الدولية، وجهاز الفحص الإشعاعي للكشف عن نسبة الإشعاع بالأغذية والشحنات الواردة عبر منافذ الإمارة.

وذكرت أن عدد العينات التي استلمها المختبر والمطابق وغير المطابق منذ بداية العام ولغاية الآن، بلغت 1828 عينة، منها: 1711 عينة مطابقة و117 عينة غير مطابقة، مشيرة إلى أن المختبر شهد أعمالاً تطويرية لمختلف مرافق بشكل يقدم أفضل مستويات الخدمة.

وأضافت: «كذلك تمت إضافة خدمات فحص التربة ومياه البحر والعينات البيئية، وإضافة خدمة فحص المطهرات الكيميائية والمعقمات حسب المواصفة القياسية الإماراتية، وإضافة فحص متبقيات المبيدات في الفواكه والخضراوات والمواد والمنتجات الغذائية».

وأشارت إلى إضافة فحص الفورمالين بالأسماك حسب المواصفات القياسية، وفحص تقدير الاميجدالين باللوز المر، وفحص البروسيلا بالحليب الخام، وفحص الدهون المتحولة بالأغذية، وفحص الكحول بالمواد الغذائية ومنتجاتها.