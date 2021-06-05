«العين الساهرة» يستضيف «الإمارات للتنمية الاجتماعية»

رأس الخيمة (الاتحاد)

استضافت الحلقة الخامسة من برنامج العين الساهرة الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي، خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة.

وأكد ابن عنبر على متانة العلاقة القائمة بين جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، التي تتجسد من خلال التعاون البناء والمثمر والمشاركة في تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج والندوات التوعوية والتثقيفية التي تسهم في بسط الأمن وتعزيز الأمان والحفاظ على سلامة وممتلكات أفراد المجتمع، بما يصب في بوتقة الصالح العام وخدمة المجتمع وأفراده، والتي كان من أبرزها تنظيم ندوة حول التهديدات السيبرانية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي.