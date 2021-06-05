تحذيرات من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 23:00 اليوم وحتى الساعة 08:00 غدا الأحد.

بدورها، طلبت شرطة أبوظبي من السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب ودعتهم للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.