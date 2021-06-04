محمد بن راشد: الفرص تُنتزع وتذهب لمن يستعد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإنسان ينتزع الفرص انتزاعاً، مشيراً سموه إلى أن أي شخص يجب أن يكون دقيقاً ويعرف ما هي مقدرته.. لأن الفرص تذهب لمن يستعد لها.

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وقال سموه في الفيديو: «إذا أنت على حصانك أو فرسك.. أتصور إذا مشيت على حصانك خطوة أسرع، تعبت حصانك ولا وصلت، وإذا مشيت خطوة أقل، ما فزت، لابد أن تكون دقيقاً أنت وحصانك، وتعرف ما هي مقدرتك؟ تمشي على مقدرة الحصان.. الإنسان ينتزع الفرص انتزاعاً، والفرص تذهب لمن يستعد لها، وإذا أخذت شيئاً بالتحدي فإنـك قادر عليه».