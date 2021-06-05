الإمارات: ندعم الجهود الدولية في مكافحة الفساد

نيويورك (وام)

أكدت دولة الإمارات ضرورة تعاون دول العالم كافة والعمل والتنسيق فيما بينها من أجل تفعيل آليات العمل المشترك بما يضمن النهوض بمستوى عمليات التصدي للفساد ومنع انتشار أشكاله كافة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقرها الرئيسي بنيويورك خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو الجاري تحت عنوان «التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد وتعزيز التعاون الدولي».وأكد معاليه أن دولة الإمارات كسائر دول العالم، تقلقها خطورة ما يجلبه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، وهي بذلك تدعم الجهود الدولية لبناء مؤسسات فاعلة تعمل على إرساء مبادئ المساءلة والنزاهة والشفافية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفاهية الشعوب.

وقال العميمي: «إن دولة الإمارات ومن منطلق إيمانها بأن الفساد يقف عائقاً أمام خطط التنمية ويقوض حكم القانون تعمل وبالتعاون مع شركائها الدوليين، ومن خلال الإطار العام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تفعيل مختلف فصول تلك الاتفاقية وبما يضمن حسن تنفيذها وتحقيق مقاصدها».