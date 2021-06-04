«إسعاد» تضيف «طيران الجزيرة» إلى برنامجها

دبي (الاتحاد)

أضافت لجنة بطاقة إسعاد التابعة لـ«شرطة دبي»، شركة طيران الجزيرة إلى برنامج الخصومات لديها، مقدمة لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى خصماً حصرياً بنسبة 20% على قيمة تذاكر السفر في «الأوقات العادية»، وبنسبة 15% على قيمة التذاكر في «أوقات الذروة»، وذلك إلى جميع وجهات السفر التي تتجه إليها الشركة.

جاء ذلك بناءً على الاتفاقية التي وقعت بين الطرفين في مقر اللجنة بالإدارة العامة للتدريب، من قبل منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، ورضا الموسوي، نائب الرئيس لشؤون العمليات الأرضية للشركة في الخليج والشرق، بحضور المقدم مسعود الحماد، نائب رئيس اللجنة.