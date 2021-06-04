دبي (وام)

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. وتبادل سموهما، خلال اللقاء الذي جرى في دبي، الأحاديث الأخوية وتناولا عدداً من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، بما يحقق التنمية المستدامة، ويعزز مكانة الدولة عالمياً، ويعلي من شأنها تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

  • حمدان بن محمد وحمدان بن زايد خلال اللقاء
    حمدان بن محمد وحمدان بن زايد خلال اللقاء

حضر اللقاء الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وخديم عبد الله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة الشريك المؤسس لشركة الظاهرة الزراعية.

  • حمدان بن محمد في حديث مع زايد بن حمدان خلال اللقاء
    حمدان بن محمد في حديث مع زايد بن حمدان خلال اللقاء
  • حمدان بن محمد في حديث مع حمدان بن زايد بحضور زايد بن حمدان وياس بن حمدان وكبار المسؤولين
    حمدان بن محمد في حديث مع حمدان بن زايد بحضور زايد بن حمدان وياس بن حمدان وكبار المسؤولين
  • حمدان بن محمد وحمدان بن زايد خلال اللقاء بحضور زايد بن حمدان وعدد من المسؤولين
    حمدان بن محمد وحمدان بن زايد خلال اللقاء بحضور زايد بن حمدان وعدد من المسؤولين
  • حمدان بن محمد في حديث مع حمدان بن زايد وزايد بن حمدان بن زايد
    حمدان بن محمد في حديث مع حمدان بن زايد وزايد بن حمدان بن زايد
  • حمدان بن محمد في حديث مع حمدان بن زايد بحضور زايد بن حمدان وياس بن حمدان
    حمدان بن محمد في حديث مع حمدان بن زايد بحضور زايد بن حمدان وياس بن حمدان
  • أحمد مطر الظاهري وعيسى بوشهاب وخديم الدرعي
    أحمد مطر الظاهري وعيسى بوشهاب وخديم الدرعي