حمدان بن محمد وحمدان بن زايد يبحثان قضايا الوطن والمواطنين

دبي (وام)

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. وتبادل سموهما، خلال اللقاء الذي جرى في دبي، الأحاديث الأخوية وتناولا عدداً من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، بما يحقق التنمية المستدامة، ويعزز مكانة الدولة عالمياً، ويعلي من شأنها تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

حمدان بن محمد وحمدان بن زايد خلال اللقاء

حضر اللقاء الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وخديم عبد الله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة الشريك المؤسس لشركة الظاهرة الزراعية.