«الإمارات للتعليم المدرسي» يبحث تطوير جودة «القطاع»

دبي (وام)

بحث مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، خلال اجتماعه أمس، سبل تطوير آلية عملها، وكيفية المضي قدماً لدعم الجهود المبذولة للارتقاء بجودة التعليم المدرسي في القطاع الحكومي الاتحادي، بما يكرس أفضل الممارسات التعليمية الكفيلة بتطوير أداء الطلبة وتطوير مستوياتهم الأكاديمية والتعليمية.

وأكد الاجتماع، الذي ترأسته معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، محورية دور المعلم في العملية التعليمية، وأهمية العمل على استقطاب الكفاءات التربوية في مختلف التخصصات الدراسية، بما ينعكس بشكل إيجابي على جودة المخرجات التربوية، وبما يخدم تطلعات القيادة الرشيدة المرتبطة بقطاع التعليم.

وتطرق الاجتماع إلى واقع منظومة التعليم المستمر المتكامل والبحث في كيفية رفدها بمزيد من مقومات ريادتها، بما يحقق أهدافها ورسالتها.

وشدد الاجتماع على ضرورة وضع خطط للعام الدراسي القادم من شأنها الارتقاء بجودة الحياة الطلابية من خلال تقديم باقة من الأنشطة العامة واللامنهجية للطلبة تحقق توازناً لديهم في عملية التعليم والتحصيل الدراسي، إلى جانب ضرورة تكريس الرياضة لديهم كأسلوب حياة مستدام ينعكس بشكل إيجابي على مجمل مسيرتهم التعليمية. وأكد المجلس، خلال مناقشته بند اللقاحات، ونسبة الإقبال عليها من قبل مكونات المجتمع التربوي، وضرورة توفير كل ما يلزم لتحفيز المعلمين للحصول على اللقاح في ظل الجهود المشهودة التي تبذلها الدولة لتوفير اللقاحات لكافة أفراد المجتمع.

كما ناقش الاجتماع السياسات المرتبطة بتطعيم الطلبة وخطط التوسع في تقديم اللقاحات لهم، وفق إرشادات وتعليمات الجهات المعنية بالدولة.

وأكد المجلس حرصه الكبير على توفير كل ما يلزم الطلبة من أجهزة حواسيب وغيرها من المستلزمات، بما يخدم مسيرتهم التعليمية. واطلع المجلس كذلك على ميزانية المؤسسة العامة، إلى جانب بحثهم في عدد من المواضيع المرتبطة بقطاع التعليم وتطويره.

حضر الاجتماع، معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والدكتورة رابعة السميطي، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وخلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتورة رجاء عيسى القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، ونجلاء أحمد المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال، وسلمى الدرمكي، الوكيل المساعد لقطاع المعرفة والسياسات الثقافية، والدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وناصر إسماعيل، وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة، والوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، وسعيد النظري، ممثلاً عن المؤسسة الاتحادية للشباب.