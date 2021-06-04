تعاون بين «جامعة الشارقة» والمؤسسات العلمية المكسيكية

الشارقة (وام)

بحث الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، خلال لقائه فرانسيسكا اليزابيث ميندس ايسكوبار سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة والوفد المرافق لها سبل التعاون المشترك في عدة مشاريع ثقافية يتم تنفيذها خلال فترة انعقاد اكسبو 2020، وفرص ومجالات التعاون بين الجامعة والمؤسسات العلمية في المكسيك.

وأكد مدير الجامعة في مستهل اللقاء أن جامعة الشارقة تعمل طبقاً لخطة استراتيجية تعزز دعم التعاون مع المؤسسات التعليمية الكبرى بهدف خدمة وتنمية المجتمع في جميع المجالات. من جانبها، قالت السفيرة إن التعاون مع جامعة الشارقة سوف يصب ويهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية والبحثية بين المكسيك ودولة الإمارات العربية المتحدة. وناقش الحضور خلال الاجتماع واقترحوا العديد من مجالات التعاون المشترك بين الجامعة والمؤسسات العلمية في دولة المكسيك مثل: التعاون الثقافي والفني بين الجامعة وسفارة دولة المكسيك ولاسيما خلال فترة انعقاد إكسبو 2020.

وتناول الحضور التعاون في مجالات البحث العلمي المشترك مع المؤسسات التعليمية في المكسيك، وكذلك إمكانية التعاون في مجال تدريب طلبة الكليات الطبية في المستشفيات المكسيكية، إلى جانب فرص التعاون في المجال الفني من خلال المعارض وورش العمل والمؤتمرات.