«الأرصاد» يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية

حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية في الدولة بسبب تشكل الضباب.

وناشد المركز، في بيان اليوم الجمعة، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 22:00 من مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 08:00 من صباح غد السبت.