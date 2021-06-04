«الإمارات للإبداع» تنظم ملتقى المبتكرين الخليجيين

الشارقة (وام)

نظمت جمعية الإمارات للإبداع الملتقى الافتراضي الأول للمبتكرين الخليجيين: نماذج ملهمة.

وقال الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية إن تنظيم الملتقى يأتي توافقاً مع توجهات الإمارات ودعمها للإبداع والابتكار، وتحقيقاً لرؤية ورسالة الجمعية في دعم وتشجيع المبدعين بمختلف جنسياتهم، سواء كانوا إماراتيين أو خليجيين أو عرباً، فالجمعية وجدت لخدمة الجميع. وأوضح أن كل أمة لديها أفراد لديهم موهبة خلاقة وهم في الحقيقة مصدر الابتكار والتنمية في دولهم ومن أفضل الطرق لتشجيعهم ودعمهم هو منحهم فرصاً حقيقية لتحقيق وتنمية أفكارهم داعياً الحكومات والمؤسسات والهيئات لخلق مناخ مناسب للابتكار والاختراع.