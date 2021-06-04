«تدوير»: 4358 مركبة مزودة بأجهزة «تتبع إلكتروني»

هالة الخياط (أبوظبي)

يتابع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» حركة 4358 مركبة من خلال نـظام التتبع الإلكتروني، للتأكد من إلتزامها بنقل النفايات من موقع منتج النفايات إلى مواقع التخلص منها المحددة من المركز وفقاً لنوع النفايات ونوع التصريح الممنوح لكل مركبة.

وأوضحت «تدوير» رداً على أسئلة «الاتحاد» أن على جميع المنشآت التي ترغب بممارسة أنشطة نقل النفايات المختلفة داخل إمارة أبوظبي القيام بتسجيل مركباتها لدى المركز، وتنصيب الأجهزة الخاصة بنظام التتبع الالكتروني.

وفي حال قيام أي مركبة بمزوالة أنشطة نقل النفايات دون الالتزام بمتطلبات تدوير، فإنه يتم تعليق ترخيص المركبة إلى أن يتم تصويب أوضاع المركبة بحسب اشتراطات مركز إدارة النفايات.

وأكد المركز أن منظومة التتبع الإلكتروني لمركبات نقل النفايات ساعدت في الحد بشكل كبير وملحوظ من ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات. وأدت هذه المنظومة إلى زيادة انضباط سائقي مركبات نقل النفايات بسياسات التخلص الآمن والسليم من النفايات، وذلك نتيجة تفعيل القيمة الرقابية لمنظومة التتبع الإلكتروني لمركبات نقل النفايات، من خلال معاقبة المخالفين بوقف التعامل معهم وتعليق رخصهم إلى حين إزالة آثار التلوث الناتجة عن مخالفات الرمي العشوائي التي تسببوا بها.

ويقوم مركز أبوظبي لإدارة النفايات بإصدار تراخيص مزاولة المهنة في إدارة النفايات بإمارة أبوظبي، وحتى الآن رخص المركز 1333 منشأة في مجالات وأنشطة مختلفة تشمل أنشطة جمع ونقل النفايات بكافة أنواعها، إضافة لأنشطة تجارة النفايات والسكراب وأنشطة معالجة النفايات وإعادة تدويرها وأنشطة مكافحة آفات الصحة العامة.

ويعتبر الحصول على ترخيص مزاولة المهنة الذي يصـدره المركز شرطاً من شروط ممارسة المهـنة في إمارة أبوظبي، وأحد متطلبات تجديد الرخصة التجـارية أو الصناعيـة.

وأفاد المركز أنه يصدر تصاريح وموافقات لقطاع الأعمال تشمل إصدار تصاريح لمركبات نقل النفايات ومياه الصرف الصحي والمركبات العاملة في مكافحة آفات الصحة العامة (بطاقة عابر)، كما يقوم بإصدار تصاريح لدخول المركبات إلى مطامر النفايات وتصاريح لنقل النفايات خارج الإمارة، وعدم الممانعة لمشاريع البناء والهدم، إضافة لإتلاف المواد الغذائية.

تراخيص

يقوم المركز بإدارة المطامر وإصدار تراخيص للمنشآت التي تقوم باستقبال النفايات بغرض معالجتها أو تدويرها، ويشمل ذلك المنشآت المرخصة في مجال معالجة وتدوير النفايات الطبية والكيميائية والإلكترونية والزيوت المستعملة والإطارات والورق والبلاستيك والمخلفات الخضراء، ويبلغ عدد المنشآت المستقبلة للنفايات حتى الآن في الإمارة 39 منشأة.