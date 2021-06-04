الراشدي يستقبل المتعاملين في «شرطة مصفح»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي في «شرطة أبوظبي» الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وإسعادهم، وتحقيق رفاهية المجتمع من خلال العمل المستمر والتدريب ونشر الجودة والتميز المؤسسي وتعزيز ثقافة الولاء، مشيداً بالتعاون مع الشركاء بما يعزز الصورة الحضارية لـ«شرطة أبوظبي».

وشارك في إنجاز معاملات المتعاملين ضمن مبادرة في الميدان، حيث استقبل عدد منهم ووجههم إلى مكاتب تقديم الخدمة المطلوبة مشاركاً لهم تجربتهم الخدمية للوقوف على احتياجاتهم وتوقعاتهم من خدمات مركز الشرطه المقدمة لهم، مؤكداً على اهتمام «شرطة أبوظبي» بسرعة وجودة إنجاز الخدمات وإسعاد المتعاملين، والسعي المستمر إلى تبني مبادرات تطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة.

وكان مدير قطاع الأمن الجنائي اطلع على الخطط التطويرية وسير العمل في مركز شرطة مصفح، وكرم عدد من الشركاء، مشيداً بتعاونهم المستمر مع القيادة العامة. ورافق مدير قطاع الأمن الجنائي في الزيارة بمركز شرطة مصفح، العميد مسلم العامري نائب مدير قطاع الأمن الجنائي والعميد مبارك السبوسي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية والمقدم فاضل الشامسي مدير مركز شرطة مصفح والمقدم مانع الملا مدير مكتب مدير قطاع الأمن الجنائي.