السماح لأفراد العائلة بالجلوس على طاولة دون حد أقصى في المطاعم بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي السماح لأفراد العائلة الواحدة بالجلوس على ذات الطاولة في مطاعم ومقاهي الإمارة دون حد أقصى، ابتداءً من يوم السبت الموافق 5 يونيو 2021، وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على موقعه على الإنترنت.

وأكدت اللجنة أهمية الالتزام بتطبيق الطاقة الاستيعابية المعتمدة وهي 60% للمطاعم والمقاهي والالتزام بالإجراءات الوقائية الأخرى، حرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع وحفاظاً على الإنجازات المحققة ومعايير الصحة العامة.