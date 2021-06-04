طقس الإمارات غداً السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً وغائماً جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وحاراً نهاراً ورطباً ليلاً وصباح الباكر مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. سيحدث المد الأول عند 08:57 والمد الثاني عند 22:34 والجزر الأول عند الساعة 15:28 والجزر الثاني عند الساعة 05:12.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:28 والمد الثاني عند الساعة 07:49، والجزر الأول عند الساعة 12:21، والجزر الثاني عند الساعة 01:27.