«الصحة» تحذر من 3 وسائل ومنتجات طبية

سامي عبد الرؤوف ( دبي)

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من 3 منتجات ووسائل طبية، لأسباب مختلفة تتعلق بعيوب فنية في التصنيع، بينما رفعت الوزارة تعليق تسجيل منتج رابع، بعد أن أتببت الشركة المصنعة كفاءته الدوائية. وتفصيلاً، حذرت، الوزارة، من وسيلة طبية، قد ينتج عن استخدامها جلطات واضطرابات في الدورة الدموية، وأوصت بعدم استخدامها وإعادتها للمورد.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية، بمنع استخدام كافة التشغيلات من الوسيلة الطبية « Venovo Venous Stent System»، التي تستخدم لإيصال دعامة ذاتية التوسيع إلى الأوعية الدموية الوريدية لعلاج أعراض انسداد التدفق الوريدي.

وذكرت الوزارة، أن الشركة المصنعة قامت بسحب جميع التشغيلات من الوسيلة المذكورة، بسبب مشكلة في التصنيع تؤدي إلى عدم توسيع النهاية القريبة للدعامة، حيث تظل نهاية الدعامة متصلة بوسادة الدعامة في نظام التوصيل، مما قد يتسبب في إصابات تشمل إطالة العملية الجراحية، إتلاف الدعامة أو تشوهها، اضطرابات في الدورة الدموية تؤثر على تدفق الدم وحدوث الجلطة.

وأوصت الوزارة بعدم استخدام جميع التشغيلات غير المنتهية صلاحيتها من الوسيلة وإعادتها إلى المورد. فيما قررت الوزارة، رفع التعليق عن تسجيل المنتج الطبي « Omeprex (Omeprazole) 20mg Capsules»، وذلك بعدما قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية برفع التعليق عن تسجيله بعد أن أثبتت الشركة المصنعة جودة وفعالية المنتج من خلال تقديم دراسة التكافؤ الحيوي له.

وفي سياق آخر، حذرت الوزارة من المنتج الطبي « BD Venflon Pro safety and Venflon Pro IV cannula»، بعدما قامت الشركة المصنعة بسحب جميع منتجات أكسيد الإيثلين المعقمةEtO بسبب زيادة التقارير عن التسرب من منفذ الحقن للأجهزة المعقمة، إلا أنه لا يؤثر على المنتجات المعقمة بواسطة شعاع الإلكترون.

وأوصت الوزارة بضرورة التأكد من وجود وسائل طبية مناسبة، وأكدت على ضرورة ضمان وجود إمدادات كافية من الوسيلة الطبية المذكورة، للحفاظ على توفير الرعاية الصحة المناسبة، مع ضرورة إعادة التشغيلات المتأثرة إلى المورد.

إلى ذلك، حذرت الوزارة من عدد من التشغيلات للوسيلة الطبية «A Li -Gator Single Use Laparoscopic Clip Applier»، بسبب فشل عملها. وطالبت الوزارة بضرورة التواصل مع الشركة المصنعة لاستبدال المنتج الطبي دون أي تكلفة إضافية.