عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الخميس في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، سعادة جيفري فيلتمان المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي.

جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، ودعم جهود التنمية في القارة الأفريقية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة جيفري فيلتمان، مؤكدا حرص دولة الإمارات على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي ودعمها ومساندتها للجهود الأميركية المبذولة في هذا الصدد.