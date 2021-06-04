«الشيخ زايد الخاصة للبنات» تحصل على «تكنولوجيا التعليم»

أبوظبي (وام)

حصلت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات في أبوظبي على جائزة الرابطة الوطنية لتكنولوجيا التعليم من جمعية تكنولوجيا التعليم في المملكة المتحدة، التي تعمل على تقييم المدارس من خلال تبنى تقديم تعليم مناسب للقرن الحادي والعشرين القائم على الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في تعزيز خبرات التعلم. وتعد الأكاديمية أول مدرسة في الشرق الأوسط تحصل على هذه الجائزة وهذا الاعتماد لتحقيقها التميز في مجال تكنولوجيا التعليم، وأصبحت بذلك جزءاً من هيئة خبراء محترفي تكنولوجيا التعليم على المستوى العالمي. ويعد هذا الإنجاز إضافة إيجابية لإنجازات الأكاديمية السابقة والمميزة التي تعزز الاستراتيجية التعليمية التي تتبناها وفق أعلى المعايير الدولية، حيث تحرص الأكاديمية على تطبيق وتوظيف كافة إمكاناتها من أجل تخريج أجيال المستقبل الواعد.

وقال خديم الدرعي رئيس مجلس الأمناء بالمناسبة: «إن الأكاديمية ومنذ تأسيسها تحرص دائماً على جعل الطالب محور العملية التعليمية ومصدر الإلهام والإنجاز لتوفير الأفضل دائماً له، ونحن نعمل دائماً على رفع معايير النجاح إلى أعلى مستوياتها وفق المستجدات على المستوى الدولي للتنافس في مجال التعليم ولضمان توفير بيئة تعليمية على المستوى العالمي، تعمل على تخريج طلبة بقدرات ومهارات تنافسية تحقق رؤية دولة الإمارات في استشراف المستقبل».

وكان فريق التقييم من جمعية تكنولوجيا التعليم قد قام بزيارة تقييم افتراضية للأكاديمية في نهاية شهر أبريل الماضي، اطلع خلالها على الممارسات التعليمية المطبقة في الأكاديمية ومشاهدة بعض الحصص الدراسية عن بُعد، والاجتماع بمجموعة من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والفريق الفني والإداري في الأكاديمية.

وأكد الفريق في تقريره النهائي أن أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات في أبوظبي تحظى برؤية قوية وواضحة يقودها فريق قيادي ملهم، وأن هذا الإنجاز لم يكن ليتم، لولا إيمان المدرسة التام من قيادة وإدارة وأعضاء هيئة تدريسية وتقديرهم لأهمية توفير الدعم الفني والتكنولوجي عالي الجودة في شتى جوانب العملية التعليمية في المدرسة.

وأشار الفريق إلى أن تلك الجهود كانت نابعة من تمسك المدرسة برسالتها من خلال ترسيخ مبدأ الاعتزاز بالماضي والإعداد للمستقبل، والعمل على بناء أجيال مبدعة واثقة ملتزمة، تتمتع بروح المبادرة والاهتمام والقدرة على الإنجاز الأكاديمي وفق المستوى العالمي والذي ضمن النجاح في عالم الغد، كما تعزز الأكاديمية لدى طلبتها الشعور بالفخر والاستعداد للمواطنة العالمية، مع الاحتفاظ بالعناصر الأساسية للتعليم الذي يعزز القيم المحلية والأخلاقية.

يشار إلى أن أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات في أبوظبي تأسست في سبتمبر 2000، وتطبق النظام الأميركي المعتمد من قبل مجلس المدارس العالمية «CIS» ومنظمة نيوإنجلاند للمدارس والكليات NEASC لطلبة الصفوف من الروضة الأولى وحتى الصف الثاني عشر. وتم تصنيفها ضمن المدارس ذات الأداء عالي الجودة ضمن برنامج التقييم لدائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظبي، وهي مركز معتمد لمجلس الكلية الدولي وحاصلة على العديد من الأوسمة والجوائز المحلية والدولية.