«لجنة الوطني» تؤكد على تعزيز الصحة النفسية

دبي (الاتحاد)

نظمت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مساء أمس الأول، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات»، وذلك في إطار خطة عملها لمناقشة موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية»، بمشاركة المختصين والإعلاميين والمهتمين في مجال الصحة النفسية.

شارك في الحلقة أعضاء اللجنة كل من: سمية عبدالله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد علاي النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.

كما شارك فيها من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من: أحمد عبدالله الشحي، وصابرين حسن اليماحي، وضرار حميد بالهول، وعائشة محمد الملا، ومحمد عيسى الكشف، ومريم ماجد بن ثنية، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وأوضحت ناعمة الشرهان أن الحلقة النقاشية شهدت حضوراً مميزاً من الجمهور المختصين والمهتمين في مجال الصحة النفسية، وأن المشاركين تطرقوا إلى عدد من التحديات والمقترحات بشأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، وسيتم مناقشتها مع ممثلي الحكومة وصياغة عدد منها كتوصيات تلامس الواقع، على أن يتم تضمينها في تقرير اللجنة النهائي بشأن الموضوع العام ومناقشتها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

وأشارت سمية السويدي مقررة اللجنة إلى أن النقاش في الحلقة دار حول عدة محاور رئيسة، وتطرق إلى أهمية تغيير النظرة السلبية للمريض النفسي ومساعدته على الاندماج في المجتمع بشكل إيجابي، فضلاً عن حماية الشباب من كافة السلبيات التي قد يتعرضون لها من بث أفكار أو محتويات تؤثر على الجانب النفسي من قبل المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.