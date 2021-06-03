«اجتماعية الوطني» تناقش توصيات «التلاحم الأسري»

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بُعد، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، تقرير توصيات موضوع التلاحم الأسري، ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، المحال من المجلس بعد مناقشة الموضوع في الجلسة الثانية عشرة التي عقدها مؤخرا في مقر المجلس بأبوظبي. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري. واستعرضت اللجنة في اجتماعها التوصيات التي تم طرحها من قبل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة، لإعداد التقرير النهائي في شأن تلك التوصيات ومناقشتها خلال جلسة قادمة.

وتبنى المجلس 15 توصية قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية، والعمل والسكان والموارد البشرية لتلقي ملاحظات السادة الأعضاء وصياغتها ورفعها للمجلس، حيث تم مناقشة هذا الموضوع من قبل اللجنة ضمن محاور: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.

وتناولت التوصيات تسعة قطاعات هي: التشريعات، وإنشاء برامج توعية، ومبادرات الاستشارات الأسرية، وحضانة الأبناء، وقاعدة البيانات المركزية المتعلقة بقضايا الأسرة، وتفعيل مرصد المخاطر الأسرية، وحماية الأحداث، ومراكز إيواء الأطفال ورعايتهم، وتشجيع أصحاب الهمم على الزواج.