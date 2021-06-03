محمد بن جرش: «طاقة أبوظبي» مساهم رئيسي في حماية البيئة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الدائرة تلعب دوراً محورياً في حماية البيئة في أبوظبي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وذلك من خلال اعتماد كافة النظم والسياسات التي تضمن تطوير قطاع الطاقة، مع تطبيق أعلى معايير الاستدامة وحماية البيئة من الملوثات.

وأضاف الفلاسي: «أطلقت دائرة الطاقة العديد من المبادرات والمشاريع الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة وفق أسس مستدامة، مع الحفاظ على البيئة مثل (استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030)، والتي تهدف إلى استقرار منظومة الطلب على الطاقة واستدامة مصادرها في الإمارة، بجانب (سياسة المياه المعاد تدويرها)، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها والمساعدة في الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية، بالإضافة إلى (سياسة إنتاج الطاقة من النفايات) لضمان استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة والإيفاء بالتزامات القطاع تجاه زيادة الطلب على الطاقة خلال السنوات المقبلة. وتلتزم أبوظبي دائماً القيام بدورها الرائد في تطوير قطاع الطاقة في الإمارة، مع تطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية العالمية».