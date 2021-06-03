الإمارات للمزادات تعزز جهود «دبي لخدمات الإسعاف»

دبي (الاتحاد)

وقعت «الإمارات للمزادات» اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تتولى بموجبها الشركة بيع المركبات المستعملة المملوكة للمؤسسة عن طريق المزادات الإلكترونية العلنية.

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتعزيز أطر التعاون والتنسيق من خلال دعم «الإمارات للمزادات» للمنظومة اللوجستية للإسعاف، عن طريق نقل أسطول سيارات إسعاف المؤسسة إلى ورش الصيانة عند الحاجة، في حين تتيح المؤسسة للشركة إمكانية الاستفادة من بعض نقاط الارتكاز التي تستخدمها سيارات الإسعاف التابعة لها داخل إمارة دبي.

وجرت مراسم التوقيع في مقر المؤسسة من قبل خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعمر مطر المناعي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات، وبحضور عدد من المدراء والمسؤولين في الجانبين. وأشار خليفة حسن بن دراي إلى أهمية التعاون مع الإمارات للمزادات ودوره في دعم جهود المؤسسة وتعزيز عمل منظومة الإسعاف التي تلبي الاحتياجات الصحية باحترافية لضمان صحة وسلامة المتعاملين وإسعاد المجتمع، مؤكداً أن الاستغناء عن مركبات الإسعاف المستعملة هو جزء من دورة عمل المؤسسة والتزامها بالتجديد المستمر لمركباتها ومقتنياتها.

من جانبه أكد عمر مطر المناعي أن التعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف هو إنجاز جديد يضاف إلى سجل الشركة، مؤكداً أنها ستحرص على تحقيق أفضل العائدات وأعلاها لصالح المؤسسة من خلال التزامها باعتماد أعلى المعايير المتبعة في المزادات الإلكترونية على مستوى العالم، لافتا إلى أن جميع المزادات التي تنظمها الشركة تتم بطريقة احترافية وتحقق طموحات شركائها ومتعامليها وتلقى إقبالاً واسعاً وتستقطب أعداداً كبيرة من المزايدين.