«نسائية دبي» تنظم برنامجاً ترفيهياً لكبار المواطنين

دبي (الاتحاد)

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي - المركز الاجتماعي الصحي، برنامجاً ترفيهياً بعنوان «إلى أبي وأمي مع التحية»، بمناسبة اليوم العالمي للوالدين، انطلاقاً من دورها في التوعية المجتمعية ونشر الثقافة المتأصلة، بالتعاون مع جمعية الإمارات للمتقاعدين، بحضور العقيد متقاعد فرج اسماعيل - رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتقاعدين، والدكتورة سلوى السويدي- استشاري طب المسنين- مدير مركز سعادة كبار المواطنين. أقيمت الفعالية بمركز سعادة كبار المواطنين التابع لهيئة الصحة بدبي، بحضور 18 من كبار المواطنين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعليمات السلامة.

هدف البرنامج إلى تعزيز روح التواصل بين كبار السن وأبنائهم وأفراد المجتمع، وإدخال السرور على قلوبهم، تناول اللقاء وصايا بأهمية تواصل الأبناء مع والديهم ومفهوم البر وطرق الإحسان إليهما، ويتميَّز مجتمع الإمارات بتمسكه بسجايا الدين الحنيف، كما إن الأسرة وترابطها محور اهتمام قيادتنا الرشيدة. وأوضحت الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن الجمعية تحرص من خلال إقامة هذا البرنامج التأكيد على المكانة العظيمة للوالدين في الدين الإسلامي وفي ثقافتنا الاجتماعية، وتثميناً لدورهما الكبير في صناعة الأجيال التي تُسهم في تنمية الحضارة الإنسانية وتطورها، وهو اعتراف بسيط بحق الوالدين اللذين قدما كل التضحيات والعطاءات للأبناء، وهم بذلك يستحقون التكريم والتقدير والاحترام، وليس هناك أسمى من المنزلة العالية والقيمة السامية التي منحها الله عز وجل للأم والأب، حيث قرن عبادته ببرهما، فهو واجب إسلامي وإنساني. وأشاد العقيد متقاعد فرج اسماعيل، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتقاعدين بدور المؤسسات المجتمعية في إبراز القيم الأخلاقية وغرس البر في نفوس الناشئة اليوم، من خلال عرض ثقافتنا وبهاء مجتمعنا البار، لنوصل رسالة هادفة للأجيال القادمة من الشباب، ونحصنهم دينياً ومعرفياً وثقافياً وسلوكياً. كما ثمّن جهود الجمعية في التأكيد على أهمية ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ على التماسك الأسري، من خلال مبادراتها وبرامجها، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية والوطنية.