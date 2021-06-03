بلدية أبوظبي تنفذ مشاريع في البر الرئيس

هالة الخياط (أبوظبي)

باشرت بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ ثلاثة مشاريع في مناطق بالبر الرئيس، لتطوير المساحات المحيطة بجسر الباهية، وتنفيذ الأعمال التجميلية لجسر المفرق وعدد من الدورات في منطقتي الشهامة والرحبة.

وبدأت البلدية من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية – مركز بلدية الشهامة، تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل وتطوير المساحات المحيطة بجسر الباهية، ضمن إطار سعي البلدية المتواصل من أجل الارتقاء بمكونات البنية التحتية، وإضفاء اللمسات الجمالية وتحسين المظهر العام للمرافق العامة.

ويندرج المشروع ضمن إطار المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحسين جماليات مداخل مدينة أبوظبي، وتضفي مشاهد إبداعية وجمالية تدعم أهداف البلدية في إسعاد المجتمع. وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع (2.045.607) دراهم، ويتوقع إنجاز جميع الأعمال خلال أغسطس المقبل.

وأوضحت البلدية أن المباشرة بتنفيذ المشروع تمت بعد حصول التصميم النهائي على موافقة واعتماد سكان منطقة الشهامة من ضمن تصميمين مختلفين عبر استفتاء جماهيري تم إجراؤه من خلال تطبيق «فريجنا»، حرصاً من البلدية على إشراك المجتمع في الارتقاء بالمظهر العام، وتحسين جودة الحياة والمظهر الحضاري.

وتشتمل أعمال التطوير على التجميل الطبيعي والصناعي، ومنها زراعة الزهور ومغطيات التربة، وإنشاء أسوار نباتية، وزراعة أشجار النخيل، والأشجار المزهرة كتجميل طبيعي زراعي، بالإضافة إلى أعمال التجميل الصلب.

كما بدأت البلدية تنفيذ الأعمال التجميلية لجسر المفرق، بهدف تعزيز المظهر الجمالي الذي تتميز به جسور أبوظبي، بشكل يتماشى مع شبكة الطرق العصرية التي تتمتع بها. وتتضمن الأعمال زراعة مجموعة كبيرة من الأشجار والنباتات على شكل خطوط متناسقة على مساحة تبلغ 113 ألف متر مربع، وتشكيل دوائر متناسقة على مساحة تبلغ 55 ألف متر مربع مفروشة بالحصى التجميلي الملون بشكل يتماشى مع الأعمال التجميلية للجسر، وتنفيذ أعمال الرمل المثبت على مساحة تبلغ 67 ألف متر مربع.

وتضمنت الأعمال إنشاء خران مياه بسعة 600 متر مكعب وخزان آخر بسعة 500 متر مكعب، وإنشاء غرفتي ضخ مياه، بالإضافة إلى إنشاء شبكة ري و3 لوحات تحكم، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار.

وتعمل بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية الشهامة، على تنفيذ أعمال التجميل لعدد من الدوارات في منطقتي الشهامة والرحبة، وذلك من خلال زراعة الأشجار والنباتات الطبيعية، ومغطيات التربة، وفرش الحصى التجميلي بشكل يتماشى مع المشهد الجمالي للدوارات، ارتقاءً بالمظهر الحضاري العام.