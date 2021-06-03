تعديل مواعيد عمل «صهاريج الصرف» بمويلح التجارية

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «بلدية الشارقة» عن تعديل مواعيد عمل دخول صهاريج سحب مياه الصرف الصحي إلى منطقة مويلح التجارية وتنظيم العملية بشكل أكبر من خلال متابعة التزام الصهاريج بالمواعيد الجديدة لتحقيق راحة السكان والحد من عرقلة حركة المركبات، حيث تشهد المنطقة حركة سكانية واقتصادية نشطة، كما يأتي القرار تماشياً مع دور البلدية وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للجمهور.

وصرح ثابت الطريفي مدير عام البلدية أن المواعيد الجديدة لدخول الصهاريج إلى منطقة مويلح التجارية ستكون على فترتين صباحية ومسائية، بحيث تكون الفترة الصباحية من الساعة الثامنة والنصف وحتى الواحدة ظهراً، وفي الفترة المسائية من الساعة 11 مساءً وحتى السادسة صباحاً، مشيراً إلى أن البلدية شكلت فرق عمل لمتابعة التزام الصهاريج بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، لرصد غير الملتزمين، وتوعية أصحاب الصهاريج بالمواعيد الجديدة ومنحهم المدة الكافية بما لا يقل عن أسبوعين من أجل تطبيق القرار والالتزام به بشكل كامل.

وأوضح الطريفي أن إدارة الصرف الصحي أنشأت منصة تفاعلية وعملت على، إضافة كافة أصحاب الصهاريج وبدأت بنشر الإعلانات التوعوية فيما يخص المواعيد الجديدة وتوعيتهم بكل ما يتعلق بعملية سحب مياه الصرف الصحي وتفريغها في المحطة الرئيسة وأي قرارات جديدة تصدر عن البلدية في هذا المجال.

وبدوره، كشف المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، أن البلدية قامت بالتعاون والتنسيق مع الشريك الاستراتيجي القيادة العامة لشرطة الشارقة لضبط المخالفين لمواعيد العمل عن طريق «الرادارات» بحيث سيتم ضبط الصهاريج المخالفة من خلالها، ما يسهم في تطبيق القرار بنسبة 100%، كما أفاد التفاق أن إدارة الخدمات البيئية، قامت بتعديل المواعد على التصاريح الصادرة لمزاولة هذا النشاط.

يذكر أن البلدية بدأت منذ نهاية أبريل الماضي بحملة واسعة النطاق انطلقت من منطقة مويلح التجارية لمتابعة نظافة وصيانة المباني ورصد مشوهات المظهر العام وكافة المخالفات الخدمية الأخرى، وكل ما يتعلق بمجال الصرف الصحي من آلية عمل الصهاريج وإزالة أنابيب السحب من بين البنايات وغيرها.