رئيس الأمن السيبراني: «الصحة الرقمية» أولوية عالمية خلال «كورونا»

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أن الحفاظ على الصحة الرقمية، خلال جائحة «كوفيد -19» التي تشهدها دول العالم تصدر أولويات القائمين على الأمن الرقمي الذين بذلوا جهوداً كبيرة في التصدي للهجمات السيبرانية التي استهدفت التأثير على استمرارية الأعمال على مستوى العالم.

وقال في تصريحات بالتزامن مع فعاليات معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك - 2021» الذي استضافته دبي، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلعب دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين المؤسسات الخاصة والعامة والحكومية والذي من شأنه أن يعزز إنشاء منصة أمن رقمية تحتضنها دولة الإمارات، وتحظى بثقة المجتمع الدولي بهدف التصدي لأي تهديدات سيبرانية متوقعة عالمياً، وبما يسهم في ضبط السلوكيات في الفضاء الإلكتروني من خلال استراتيجيات مبتكرة. وأضاف أنه يجب على دول العالم أن تتعاون لتوفير ملاذ آمن يسهّل عملية الإيصال العادل لمميزات الرّقمنة إلى الدول الصغيرة، أو تلك التي تحتاج إلى المساندة في دفع مسيرة تحولها الرّقمي من خلال تسخير التكنولوجيا لخدمة البشرية جمعاء، وبما يحقق النماء والازدهار العالمي.