شرطة رأس الخيمة تطلق «حماية الطفل»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من خلال إدارة الشرطة المجتمعية، قسم توعية المجتمع بالتعاون مع أفرعها الجغرافية بمراكز الشرطة الشاملة، الحملة التوعوية تحت شعار «حماية الطفل».

استهدفت أولياء الأمور وطلبة المدارس والتي جرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع المدارس الحكومية والخاصة، عبر توظيف نظام المحاضرات عن بعد في مختلف المجالات الأمنية والمجتمعية للحد من السلوكيات الخاطئة. وقال العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية برأس الخيمة: إن الإدارة وجهت اهتماماً كبيراً لفئة الأبناء عموماً والأطفال تحديداً، نظراً لما يحتاجونه من رعاية ورقابة كبيرتين، وتوجيههم وتوعيتهم لاتخاذ السلوك القويم لحماية الفكر والجسد من أي تهديدات سلبية قد تؤثر عليهم وعلى صحتهم ثم على مجتمعهم في المستقبل. من جانبه، أوضح المقدم عبدالله عبدالرحمن الزعابي، رئيس قسم توعية المجتمع، أن الحملة تضمنت إعداد ونشر بروشور توعوي باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي لشرطة رأس الخيمة، واشتملت على العديد من النصائح والتوصيات الموجهة لولي الأمر في كيفية المحافظة على صحة وسلامة أبنائهم من أية مخاطر أو تهديدات قد تحيط بهم.