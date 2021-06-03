شرطة أبوظبي تناقش ترسيخ الابتكار والجاهزية للمستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الملتقى الافتراضي للابتكار، بالتعاون مع مجلس التوازن الاقتصادي، وناقش ترسيخ الابتكار والجاهزية للمستقبل ودعم المنتسبين الموهوبين والمبتكرين. وشارك بالملتقى عدد من منتسبي شرطة أبوظبي ونخبة من المتحدثين والمستشارين وصناع القرار في مجلس التوازن الاقتصادي، بهدف التعريف بمركز خليفة للابتكار وسياسة مكتب برنامج التوازن الاقتصادي، سعياً لتحقيق أهداف الشراكة القائمة بين القيادة العامة والمجلس.

وأوضح العقيد خلفان عبدالله المنصوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، أن انعقاد الملتقى الافتراضي يأتي إيماناً من القيادة الشرطية بأهمية تعزيز الشراكات مع المؤسسات كافة ومختلف الجهات في تنفيذ المبادرات والمشاريع المرتبطة بترسيخ الابتكار والجاهزية للمستقبل. وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير الرعاية والدعم اللازمين للموهوبين والمبتكرين من منتسبي القيادة، وتوفير البيئة المحفزة للابتكار الشرطي بما يدعم مسيرة النمو والازدهار والتميز في إمارة أبوظبي.