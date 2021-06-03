انتخاب مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أسفر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الصحفيين الإماراتية عن انتخاب مجلس إدارة جديد يضم في عضويته 9 أعضاء أساسيين واثنين احتياطيين، بعد الانتخابات التي انتهت في تمام الساعة الخامسة والنصف من بعد عصر اليوم «الخميس».

وأظهرت نتائج الانتخابات التي أجريت عن بعد، وبإشراف من وزارة تنمية المجتمع، عن حصول الدكتور أحمد المنصوري على 78 صوتاً، و76 صوتاً لكل من حسين المناعي وفضيلة المعيني، و72 صوتاً لمحمد الحمادي، و 67 صوتاً لحسن عمران.

فيما حصلت حصة سيف على 65 صوتاً، وسلامة الكتبي على 64، ورائد الشايب على 58 صوتاً، فيما حل في المركز التاسع والأخير للأعضاء الأساسيين كل من خالد الغيلاني ومحمد الطنيجي اللذين حصلا على أصوات متساوية، وهي 55صوتاً، مما أدى إلى إجراء قرعة بينهما وفقا للنظام الأساسي للجمعية، وهو ما أسفر عن حصول محمد الطنيجي على عضوية مجلس الإدارة كعضو أساسي.

بينما اعتبر خالد الغيلاني العضو الاحتياطي الأول لمجلس الإدارة، وعبدالرحمن نقي العضو الاحتياطي الثاني، بعدد أصوات 51 صوتاً.

وجرت المنافسات بين 24 مرشحاً لعضوية مجلس الإدارة المقبل، وبلغ عدد الذين صوتوا في الانتخابات للمرشحين 133 عضوا عاملاً، من بين 137 عضوا شاركوا في اجتماع الجمعية العمومية.