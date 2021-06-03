تعرف على طقس الإمارات غداً الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الجمعة، صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً وحاراً نهاراً ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وستكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 06:23 والمد الثاني عند 22:01 والجزر الأول عند الساعة 14:36 والجزر الثاني عند الساعة 04:28.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 17:48 والمد الثاني عند الساعة 06:55 والجزر الأول عند الساعة 11:09 والجزر الثاني عند الساعة 00:47.