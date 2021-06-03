«حافلة سلامتك» تزور مصنع زلال.. و«سلامة وحمود» يبهجان الأطفال في «الشارقة القرائي»

الشارقة (الاتحاد) زارت «حافلة سلامتك» إدارة مصنع زلال، حيث عرضت الحافلة للعمالة المساندة مجموعة من الأفلام التوعوية، تم تعريفهم من خلالها بإجراءات الوقاية وتفادي الأخطار في مواقع العمل المختلفة، استفاد منها (75) عاملاً، ويأتي ذلك ضمن خطط هيئة الوقاية والسلامة السنوية. وتقدم الهيئة من خلال الحافلة مجموعة من الأفلام التوعوية القصيرة حول الوقاية من الأخطار في المنشآت لحراس المباني والعمالة المساندة، والمعنيين بالسلامة والصحة المهنية، بلغات عدة، وهي العربية والإنجليزية والأوردو، إذ ترسخ هذه الفيديوهات القصيرة مفاهيم السلامة والصحة المهنية لدى متلقيها، كما تمكنه من إدارة المخاطر في المباني بصورة احترافية صحية والطرق السليمة لإجراء المسح اليومي الشامل لسلامة المبنى، وذلك تحقيقاً لرؤية الهيئة الرامية إلى الوصول لمجتمع آمن خال من الأخطار. وعلى صعيد آخر، تعود هيئة الوقاية والسلامة من جديد لتنظيم برامج توعية للأطفال الصغار، مع ورشة سلامة وحمود بعنوان «سلامة طفلي في المنزل»، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، بالتعاون مع إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حيث ساهمت شخصيتا سلامة وحمود على مدار الثلاثة أعوام الماضية برفع مستوى الوعي الوقائي لدى الأطفال، للسعي نحو امتثالهم لمعايير السلامة والوقاية من المخاطر في مختلف المواقع. وأشارت هدى آل علي نائب مدير إدارة الخدمات المساندة بهيئة الوقاية والسلامة، إلى أن الهيئة تعمل بشكل دائم على توعية الأطفال بمبادئ السلامة، إذ هدفت الورشة إلى توعية الأطفال بالمبادئ الأساسية للإسعافات الأولية والأدوات الضرورية التي يجب توفرها في حقيبة الإسعافات الأولية وضرورة معرفة بيانات التواصل للجهة المعنية كالإطفاء، الإسعاف والشرطة في حال وقوع حادث. كما تم تدريبهم على كيفية ضبط النفس والحفاظ على الهدوء عند حدوث الإصابة والتعامل بحكمة، وفق معرفة جيدة في التصرف السليم مع الطفل المصاب. وبدورها، أوضحت شيخة آل علي، تنفيذي فعاليات أنه تم تنظيم الفعالية واستقطاب أكبر عدد ممكن من الأطفال، مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي المنصوص عليها، حيث عرضت المواد التعليمية إلكترونياً، لضمان عدم توزيع منشورات ورقية للأطفال.