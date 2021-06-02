لوحات جديدة للدراجات النارية بأم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

دشنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، متمثلة بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، لوحات أرقام جديدة مميزة للدراجات النارية المسجلة في الإمارة، حرصاً منها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية نحو تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، بما يلبي مختلف الأذواق وفق أعلى معايير الجودة والتميز. ودعت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة أم القيوين، أصحاب الدراجات إلى ضرورة استبدال اللوحات القديمة والتواصل مع مركز سعادة المتعاملين بمبنى خدمات المرور والترخيص ومحطة الإمارات للفحص الشامل للاستفسار واستكمال الإجراءات.