شرطة رأس الخيمة توعّي مرتادي الشواطئ

رأس الخيمة (الاتحاد)

نفذ فرع الرقابة والمتابعة في إدارة شرطة المنافذ والمطارات بشرطة رأس الخيمة حملة توعية لمرتادي عدد من شواطئ الإمارة لحث المرتادين على اتباع الإرشادات التي تحول من دون تعريض سلامتهم وسلامة أفراد أسرهم للغرق. وأشار الرائد عارف الهرنكي، مدير فرع الرقابة والمتابعة في إدارة شرطة المنافذ والمطارات برأس الخيمة، إلى أن تنفيذ هذه الحملة يأتي في ضوء حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع ومرتادي الشواطئ في ظل الإقبال المتزايد على الشواطئ مع بدء موسم الصيف، وما يشهده من ارتفاع مطرد في درجات الحرارة والرطوبة في مثل هذا الوقت من العام.

وأضاف أن الحملة ستتواصل طيلة أشهر فصل الصيف الحالي على أن تشمل جميع شواطئ الإمارة بهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من مرتادي الشواطئ ونشر المعرفة بينهم.