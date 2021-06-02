شرطة أبوظبي تحصل على مواصفة عالمية

أبوظبي (الاتحاد)

تسلم اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي شهادة الاعتماد في المواصفة الدولية 2017 ISO/IEC 17025: المقدمة من نظام الاعتماد الوطني الإماراتي «ايناس»، والتي حصلت عليها إدارة مسرح الجريمة في شرطة أبوظبي، باعتبارها أول جهة شرطية تحصل عليها عالمياً.

وقدم الشهادة عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى مدير عام شرطة أبوظبي، وهنأه على تحقيق القيادة العامة على هذا الإنجاز المتميز بحضور السيدة فرح الزرعوني مدير إدارة التشريعات الفنية والقائمة بأعمال مدير إدارة الاعتماد الوطني (ايناس).

وأعرب اللواء مكتوم علي الشريفي عن تقديره لجهود فريق العمل بإدارة مسرح الجريمة في الحصول على هذا الإنجاز العالمي المتفرد، وأثنى على التعاون المشترك بين القيادة العامة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا واهتمامها الكبير بمنجزات شرطة أبوظبي.