المري يترأس اجتماع «القيادات التنفيذية» في شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس القيادات العليا والتنفيذية، الاجتماع الخامس لمجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي2021.

وفي بداية الاجتماع، استعرض الرائد الدكتور حمدان محمد السمت أمين سر مجلس القيادات العليا والتنفيذية، قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها، والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها ومراكزها الشرطية وآخر المستجدات الإدارية.

وبعد ذلك، استمع معالي الفريق المري وأعضاء مجلس القيادات التنفيذية إلى شرح مُفصل حول تقرير مجلس الابتكار في شرطة دبي، واطلع وأعضاء المجلس، على نتائج تقرير التسويق الخاص بمبادرات وحملات التوعية للقيادة العامة لشرطة دبي لعام 2020 في كل قطاع.

كما اطلعوا على تقرير تقيم المتعامل السري للخدمات المُقدمة عبر المراكز الشرطية ومراكز الشرطة الذكية «SPS» على مستوى إمارة دبي، والنتائج التي حققها كل مركز من المراكز في إسعاد المتعاملين وتقديم الخدمات لهم بصورة سهلة وسلسة، وكافة مؤشرات الأداء ذات الصلة، إلى جانب مناقشة التوصيات المستقبلية.

واستمع الحضور إلى شرح حول دراسة نتائج إسعاد المتعاملين الصادرة عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والمؤشرات الخاصة بشرطة دبي في مؤشر السعادة ورأي المتعاملين ونتائج المتسوق السري، حيث بحث المجتمعون النتائج وسبل تحقيق المزيد من النتائج المتقدمة.