عمار النعيمي: الفنون جزء أصيل من ذاكرة المجتمعات

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أن فعاليات «مهرجان المربعة للفنون» التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل، تعكس ملامح إرث الحضارة الإنسانية في الإمارات، وتشكل عنواناً لما تتمتع به إمارة عجمان من مواقع تراثية وأنشطة ثقافية وفنية، وليكون أحد جسور التلاقي والحوار بين مختلف أفراد المجتمع، والاطلاع على كافة الفنون التي تتمتع بها الدولة، وتشمل جميع الفنون الثقافية والتراثية.

وقال سموه - خلال الاطلاع على برامج وأنشطة وأهداف المهرجان الذي سيقام في الحي التراثي التابع لبلدية عجمان، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وصالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية، وعدد من المسؤولين - إن الفنون بكافة مناحيها تُعد جزءاً أصيلاً من ركائز وذاكرة المجتمعات، مؤكداً أنه بالإبداع تحيا الشعوب وتتطور.

وأضاف أن الوالد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يحرص دائماً على إبراز دور الفنون والثقافة في الفعاليات كافة التي تقام في الإمارة، ويأتي هذا المهرجان في دورته الأولى بناءً على توجيهاته ورؤية الإمارة بنقل رسالة فنية وثقافية من خلال الفعاليات إلى جميع المواطنين والمقيمين والزائرين للإمارة.

وأكد سموه أن إمارة عجمان تولي الأنشطة الفنية اهتماماً ملحوظاً وتدعمها من خلال تنظيم وإقامة المعارض التي ساهمت في رفد الحركة الثقافية والإبداعية في الإمارة. ودعا كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات العاملة في إمارة عجمان المساهمة في دعم هذا الحدث، وتقديم برامج وفعاليات متنوعة تثريه ليكون فترة ترفيهية وسياحية يتمتع به الجمهور.

واستمع سموه والحضور، خلال العرض، إلى شرحٍ وافٍ من مريم الكتبي تنفيذي فعاليات في الدائرة وفريق العمل حول مختلف الطرق والأساليب الخاصة في التعبير عن ثيمة الأعمال الفنية المشاركة في المهرجان أو الفعاليات الأخرى، مشيرة إلى أن المهرجان سيكون متنوعاً بأماكنه وبما يطرحه الفنانون والمبدعون المشاركون في النسخة الأولى من «مهرجان المربعة للفنون» الفعالية الفنية والثقافية التي تقام على مدار عشرة أيام، وتوفر للزائرين تجربة فنية في أجواء تاريخية استثنائية يقدم خلالها أكثر من 60 فناناً أعمالهم.. فضلاً عن ورش العمل والحفلات الموسيقية. كما تعرف سموه على برامج وترتيبات الحدث والأهداف المرجوة من المهرجان.