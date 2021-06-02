سفير الدولة يلتقي رئيس تتارستان

موسكو (وام)

بحث الدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية وفخامة رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان الروسية، سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والإنسانية والثقافية. جاء ذلك خلال مراسم افتتاح مصنع سيارات «آوروس» الفارهة بمدينة إيلابوغا في جمهورية تتارستان الروسية، والذي شارك فيه فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الاتصال المرئي. كما التقى الجابر مع معالي وزير التجارة والصناعة الروسي دينس مانتوروف، حيث بحث معه في آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه في مجال ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار. كما زار الدكتور محمد أحمد الجابر برفقة عبدالله ناصر الجعبري الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية مجموعة شركات «كاماز»، وهي أكبر منتج روسي للمركبات التجارية، حيث أنشئت في عام 1969، كما تعد ضمن أعلى 20 منتجاً رئيسياً في العالم، وتنتج الشاحنات والمقطورات والحافلات، والمحركات، ووحدات الطاقة.