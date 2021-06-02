«معرض التخصصات الأكاديمية» يقدم خيارات للطلاب

لمياء الهرمودي (الشارقة)

دعا المستشار زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بدولة الإمارات، كل طالب مقبل على الالتحاق بالدراسة الجامعية، إلى اختيار التخصص الذي يدرك أنه سيتفوق فيه، وأنه يتناسب مع ميوله واستعداده، لافتاً إلى أن اختيار التخصص الملائم لكل طالب يمكنه في المستقبل من التميز، وترك بصمة في حياته العملية. جاء ذلك خلال الجلسة المسائية التي نظمتها مكتبة خورفكان أمس الأول، وأدارها غيث الحوسني ضمن جلسات الدورة الثالثة من معرض التخصصات الأكاديمية، التي تنظمها مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب افتراضياً عبر منصة التواصل المرئي «زووم»، بمشاركة طلاب المرحلة الثانوية والراغبين في استكمال دراستهم الجامعية والراغبين بالدراسة في دولة الإمارات. وفي محور آخر من الجلسة، قدم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع الشارقة) نبذة عن الأكاديمية التي تتبع جامعة الدول العربية، شملت عرض فيديو مصور حول مقرها الرئيسي في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية. إلى جانب فيديو آخر عن فرعها في خورفكان. وأشاد المتحدثون بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تأسيس فرع الأكاديمية في الشارقة، وتقديم المنح لطلابها ورعاية تأسيسها منذ إنشاء الفرع في 26 مارس 2018. واختتم العرض بمشاركة طالبين من الكلية، هما نوال البلوشي من قسم الهندسة البحرية، ومحمد وجدي من قسم التكنولوجيا البحرية، واللذان نصحا بالالتحاق بكلية النقل البحري في خور فكان، وتحدثا عن بيئة التعليم والتدريب الاحترافي في الكلية بقسميها، والتي تضم الكلية إلى جانب قاعات الدراسة مركز السلامة البحرية وسفينة للتدريب ومساكن طلابية راقية وأجهزة محاكاة متطورة. في المحور الثالث والأخير من الجلسة، تحدثت مريم كرم مسؤولة القبول والتسجيل في فرع جامعة الشارقة بخورفكان، التي أوضحت شروط الالتحاق بالكليات والتخصصات المتاحة في الفرع، وتقتصر على ثلاث كليات، هي العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتشمل قسم الآداب في التاريخ والحضارة الإسلامية والإرشاد السياحي، وقسم علم الاجتماع. فيما تتيح كلية الاتصال الدراسة في قسم الاتصال الجماهيري (مسار إذاعة وتلفزيون)، وقسم العلاقات العامة، وأخيراً كلية القانون. يشار إلى أن معرض التخصصات الأكاديمية يختتم جلساته الافتراضية غداً الخميس 3 يونيو بواقع جلستين صباحية وأخرى مسائية، بمشاركة 13 جامعة وكلية ومعهد في دولة الإمارات، لتعريف الطلبة بمعايير القبول وآلية التسجيل ومساعدتهم على اختيار المسارات الدراسية المناسبة.

«تخصصك في الهندسة»

شهدت فعاليات اليوم الرابع من معرض التخصصات، والتي جاءت بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، جلسة بعنوان: «تخصصك في الهندسة»، قدمتها رنا الكثيري من قسم القبول في جامعة الإمارات، حيث قدمت نبذة عن الجامعة التي تأسست في عام 1976، وقوتها العلمية على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن الجامعة تُصنف بالمرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، والثالثة على مستوى الوطن العربي والـ 284 عالمياً، فضلاً عن أنها من ضمن أفضل 50 جامعة تحت عمر الـ 50 سنة على مستوى العالم. وشهدت الجلسة شرحاً مفصلاً عن كل تخصص في كلية الهندسة، والتي تحتوي على ثمانية تخصصات هي هندسة العمارة، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الطيران، والهندسة المدنية بفروعها (الإنشاءات، والجيوتقنية، والمواصلات، والطرق، والبيئة، والمساحة)، والهندسة الكيميائية، وهندسة البترول، والهندسة الكهربائية، وهندسة الاتصالات.