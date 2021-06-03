الإعلان عن الفائزين بمبادرة المدارس الخضراء

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة في الحفل الختامي الافتراضي، عن المدارس الفائزة في مبادرة (المدارس الخضراء) في دورتها الرابعة والتي أطلقتها الدائرة بالشراكة مع منطقة رأس الخيمة التعليمية، وتم خلالها تكريم المدارس المشاركة والفائزة في المبادرة، بحضور معالي الوزير حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وآمنة عبدالله محمد قضيب الزعابي مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية، والمهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة، وعدد من المدارس المشاركة في المبادرة.

وأعرب حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، عن سعادته بهذه المبادرة وهذه الاحتفالية النابضة بالإنجاز والإبداع والاستدامة، والتي تأتي تكريماً للمدارس الفائزة في مبادرة «المدارس الخضراء» والتي أطلقتها مشكورة دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة التعليمية». كما أبدى شكره وتقديره لدعم القيادة الرشيدة في جعل الاستدامة صيغة ونهجاً وطنياً في مختلف قضايا ومجالات وقطاعات الحياة المختلفة، حفظاً للمكتسبات وتنميةً للموارد والاستدامة البيئية والحفاظ على المكونات الطبيعية، وحفظ الموارد الطبيعية وصونها وتنميتها، ملف حيوي، يشكل تحدياً كبيراً، نستطيع بتضامننا جميعاً أن نتغلب على المعوقات ونحقق الإنجازات من أجل حفظ المكتسبات ومواردنا الطبيعية للأجيال المتعاقبة.

رؤية واعدة

وقال: إن مبادرة «المدارس الخضراء»، تنبثق عن رؤية واعدة وداعمة لتوجهات الوزارة، وتشكل ذراعاً مساندة لبناء مجتمع مدرسي يعي الجوانب والأسس والقضايا المختلفة التي تمس وتؤطر البيئة وأهمية الحفاظ عليها. وأكد أن مشاركة 37 مدرسة، منها 19 مدرسة خاصة و18 مدرسة حكومية هذا العام في المبادرة، يؤكد أن الحس المجتمعي بقضايا البيئة في تزايد، سواء على المستويين المؤسسي أو الفردي، وهو بدوره ما يسهم في تعزيز العلاقة بين التعليم والاستدامة والتوعية بالسلوكيات والممارسات البيئية السليمة، وبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وتوجه بشكره للجميع على الجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح هذه المبادرة، بدءاً من القائمين على دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والمنطقة التعليمية، والمعلمين والطلبة وكافة المدارس التي ستنهض من خلالها أسس الريادة والنجاح والاستدامة الحقيقية، متمنياً مزيداً من التقدم والنجاح، لما فيه خدمة ورفعة وتقدم الوطن.

«التقييم الأخضر»

بدوره، شدد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة، في كلمته، على أهمية دور الجائزة في التوعية البيئية والحفاظ على الاستدامة، منوهاً بأن الدعم والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة للشأن البيئي، كان له الأثر الكبير في نشأة واستمرار وتطور هذه الجائزة، حيث تشكل قضايا البيئة محوراً أساسياً مهماً من محاور اهتمامات سموه، وينبع الاهتمام من كون الجائزة موجهة إلى المؤسسات التعليمية التي تلقى كل الرعاية والاهتمام والتشجيع الدائم. وتم خلال الحفل، استعراض مشاركات المدارس الـ37 وتكريم الفائزين ضمن الفئات التسع للجائزة في مختلف المراحل السنية للبنين والبنات، وأشرفت عليها لجان تحكيم لمتابعة مدى التزامها بالممارسات البيئية المستدامة للعام الدراسي 2020 - 2021، وأشارت اللجنة إلى أن نظام «التقييم الأخضر» الجديد للمدارس نظام مشترك، أطلقته مؤسسة إدارة المخلفات في رأس الخيمة التابعة لدائرة الخدمات العامة، بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة التعليمية، ويستهدف توعية الطلبة والمعلمين في جميع أنحاء الإمارة بأهمية الممارسات البيئية المستدامة وتطوير مبادرات أكثر إيجابية واستباقية للقضايا البيئية، من خلال تقييم وتصنيف المدارس المشاركة بناءً على مجموعة من المعايير المحددة. وأحرزت مدرسة أذن للتعليم الأساسي ح1 لقب المدرسة الخضراء برأس الخيمة للعام الدراسي 2020 - 2021 وحصلت على المركز الأول في فئة رياض الأطفال: روضة المطاف للأطفال. بينما على مستوى المدارس الخاصة، حققت المركز الأول في فئة المدارس الخاصة: المدرسة العربية الخاصة، فيما حازت مدرسة مهرة بنت أحمد على المركز الأول في فئة التعليم الأساسي ح1، وفي فئة التعليم الأساسي ح2: مدرسة النجاح للتعليم الأساسي ح2، وتم إعلان المدرسة الحاصلة على المركز الأول في فئة التعليم الثانوي ح3: مدرسة شمل للتعليم الأساسي والثانوي بنات. أما الفائزون في فئة أفضل مشروع في محور إعادة التدوير والزراعة التجميلية: مشروع الحاوية الذكية - مدرسة الجزيرة الحمراء للتعليم الأساسي ح1. كما تم إعلان نتيجة أفضل مشروع في محور حماية البيئة: مشروع بصمات خضراء من أجل المستقبل - مدرسة النجاح للتعليم الأساسي ح2. وفي فئة أفضل مشروع في محور إدارة الطاقة: مشروع Solar Water Pump Pakistan Higher School