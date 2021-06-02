عمومية وانتخابات «الصحفيين» عن بُعد اليوم

دبي (الاتحاد)

تعقد الجمعية العمومية العادية وانتخابات مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية اليوم، ويتنافس 24 من الصحفيين على 9 مقاعد هم أعضاء مجلس الإدارة، في الدورة رقم 9، وينتخب 153 عضواً، من الأعضاء العاملين الذين سددوا الاشتراك حتى عام 2021، من إجمالى عدد الأعضاء العاملين وهم 404 أعضاء.

ويستعرض الاجتماع التقارير طبقاً لجدول الأعمال، والتي تشمل التصديق على محضر الاجتماع السابق، والذي عقد في أبريل عام 2019 لاجتماع الجمعية العمومية العادية واجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وعرض التقرير الإداري لنشاط الجمعية عامي 2019 و2020، ومناقشة برامج النشاط، وخطة العمل عن عام 2021، كما سيناقش الاجتماع الميزانية التقديرية للعام الحالي، والميزانية العمومية للجمعية عامي 2019، و2020، واختيار مدقق الحسابات للعام الحالي من بين العروض المقدمة، وتحديد مكافأته، وأيضاً الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، ثم الانتقال إلى بند انتخاب مجلس الإدارة، وما يستجد من أعمال.