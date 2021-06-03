حملة للحد من الكتابة على الجدران في دبا الحصن

دبا الحصن (الاتحاد)

أطلقت بلدية مدينة دبا الحصن حملتها الخاصة للحد من ظاهرة الكتابة على الجدران، من أجل إزالة الكلمات التي تشوه المظهر العام، وذلك في سبيل الحفاظ على جمالية المدينة الفاضلة وكافة مرافقها، وبالإضافة إلى توعية أهالي المدينة من مواطنين ومقيمين بأهمية مكافحة هذه الظاهرة التي شوهت العديد من مناطق المدينة.

واستهدفت الحملة التي نفذتها البلدية بالتعاون مع مجلس مدينة دبا الحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بالإمارة، ومركز شرطة دبا الحصن الشامل، وكافة الشوراع والمرافق والممتلكات العامة والخاصة في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز المدينة الفاضلة، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر العام من الكتابة على الجدران.

ومن جهته، قال طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن: إن هذه الظاهرة تعد تشويهاً للمظهر الجمالي للمدينة وتخريباً للممتلكات وتعدياً عليها، كما أنها تمثل خللاً في الناحية التربوية والدينية لبعض الأفراد، وأن البلدية حريصة على التصدي لظاهرة الكتابة على الجدران والتخلص منها نهائياً.