تعاون بين «حمدان للأداء التعليمي» و«الدولي للزراعة الملحية»

دبي (الاتحاد)

عززت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز تعاونها مع المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، لتفعيل التعاون والشراكة البنّاءة بين المؤسسة والمركز. وبموجب هذه المذكرة، ستتبادل المؤسسة وإكبا المعرفة والخبرة الفنية، وينظمان برامج لتنمية المواهب وبناء القدرات.

وجاء التعاون من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها بحضور الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز والدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام بالإنابة للمركز، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وتقضي المذكرة أن يعمل الطرفان على تطوير الأنشطة المشتركة بينهما في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، بما يحقّق الأهداف المتمثلة بتعزيز التعاون في مجال رعاية الموهوبين وفق الأسس العلمية المحدّدة من قبل مؤسسة حمدان وتبادل الخبرات العلميّة والعملية بين الطرفين حسب التخصّصات والإمكانات المُتاحة لكل منهما، وإقامة فعاليات مشتركة ومشاركة كلا الطرفين في الفعاليات ذات الاهتمام المشترك.