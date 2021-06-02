حمدان بن زايد يزور حمد بن سهيل الخييلي

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة حمد بن سهيل الخييلي، وذلك بمنزل الأسرة بمنطقة زاخر في مدينة العين. جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول مسيرة الخير والنماء التي تشهدها الدولة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. داعيين المولى عز وجل أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة.

كما تم استعراض عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن في المجالات كافة. حضر اللقاء الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين.