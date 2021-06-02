اقتصادية دبي تخالف 48 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية لـ«كوفيد-19»

خالف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي 48 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، ومن أهمها عدم ارتداء الكمامات والتهاون في تطبيق قواعد التباعد الجسدي، وعدم الالتزام بساعات العمل في المطاعم، في محلات الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية.

وقام فريق التفتيش التابع للقطاع بمخالفة 39 مطعماً ومقهى لتقديم الوجبات داخل المطعم بعد الساعات المسموح بها، ومخالفة محلات تجارية تمارس أنشطة تجارية متنوعة منها تجارة إطارات السيارات ولوازمها، ومطعم، ومقهى، وكافتيريا، وصالون رجالي، وخدمات الطبع والنسخ، وتجارة الهواتف المتحركة ولوازمها، وتفصيل وخياطة الملابس النسائية، وتجارة عامة، ونادي لياقة بدنية رجالي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، حيث تواجدت المحلات المخالفة في الأسواق المفتوحة في مناطق الرقة، والمصلى، والمرر، وعيال ناصر، والنهدة، والمطينة، والقصيص، والخبيصي، وهور العنز، والمرقبات، والكرامة، والممزر، والحمرية، والبدع، وأبوهيل، والرفاعة، وزعبيل، والسوق الكبير، وفي المراكز التجارية، وتم التنبيه على محلين من محلات المراكز التجارية لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي. وأشارت اقتصادية دبي إلى أنها من خلال مواصلة جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء ستقوم بالتركيز في الحملات التفتيشية على المراكز التجارية والأماكن التي من الممكن أن تشهد تجمعات وذلك حرصاً على سلامة المجتمع، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل المستهلكين والمتعاملين، في حين شددت الدائرة على ضرورة التزام التجار بالتدابير الاحترازية ومن أهمها ارتداء الكمامات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.

وجددت اقتصادية دبي دعوتها للجمهور للإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر التطبيق الذكي «مستهلك دبي» المتوفر للأجهزة النقالة الذكية أو بالاتصال على الرقم: 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.