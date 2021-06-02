«الداخلية»: انخفاض وفيات حوادث الحرائق

ناصر الجابري (أبوظبي)

قالت وزارة الداخلية، إن دولة الإمارات شهدت انخفاضاً ملحوظاً في معدل الوفيات الناجمة عن الحرائق، حيث تعد الدولة الثانية عالمياً في نسبة قلة وفيات عدد الحرائق، والتي بلغت 0.6% من كل 100 ألف نسمة خلال العام الماضي، بينما حققت الدولة معدلات أقل خلال النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك، خلال الندوة الثانية من مبادرة «اسأل الداخلية» والتي أطلقتها وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع حول عدد من المحاور والشؤون الشرطية.

وأكد العميد محمد عبدالله النعيمي، مدير عام شؤون الإطفاء والحماية بالقيادة العامة للدفاع المدني، أن جميع المنازل الجديدة التي تم تشييدها ستحتوي على أجهزة كاشف الدخان، وذلك بالتعاون مع البلديات والتي بدأت خلال العام الجاري، باشتراط وضع أنظمة الإنذار ضمن مخطط المنزل الذي يقدمه الاستشاري، بينما سيتم العمل خلال الفترة لمقبلة على تعزيز الوعي لاستكمال المنظومة في المنازل القائمة.

وأشار إلى أن عام 2018 شهد 34 حالة وفاة بسبب الحرائق في الدولة. منها النسبة الأكبر بسبب الحرائق في المنازل، حيث بلغ عدد الحرائق في المنازل 1700 حريق، ووصل معدل الوفيات إلى 0.28%، ولفت إلى أن عام 2019 شهد انخفاض معدل الوفيات إلى النصف مقارنة بعام 2018، بينما شهد العام الماضي انخفاض معدل الوفيات إلى 0.6%.