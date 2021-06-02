أوضحت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه على المعلمين والقيادات المدرسية وأصحاب المهن التعليمية الراغبين في التقدم لاختبار الرخصة المهنية، إبراز نتيجة سلبية لفحص PCR على ألا تتجاوز مدتها 48 ساعة من موعد الاختبار، وذلك وفقاً للبروتوكول الصحي وتعليمات الجهات الصحية بالدولة.
#وزارة_التربية_والتعليم : على المعلمين والقيادات المدرسية وأصحاب المهن التعليمية الراغبين في التقدم لاختبار الرخصة المهنية، إبراز نتيجة سلبية لفحص PCR على ألا تتجاوز مدتها 48 ساعة من موعد الاختبار، وذلك وفقا للبروتوكول الصحي وتعليمات الجهات الصحية بالدولة. pic.twitter.com/oAycZ8SzAt— وزارة التربية (@MOEducationUAE) June 2, 2021