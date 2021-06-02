التربية: نتيجة فحص PCR شرط دخول المعلمين والقيادات المدرسية لاختبار الرخصة المهنية

أوضحت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه على المعلمين والقيادات المدرسية وأصحاب المهن التعليمية الراغبين في التقدم لاختبار الرخصة المهنية، إبراز نتيجة سلبية لفحص PCR على ألا تتجاوز مدتها 48 ساعة من موعد الاختبار، وذلك وفقاً للبروتوكول الصحي وتعليمات الجهات الصحية بالدولة.