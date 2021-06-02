دراسة إماراتية تظهر دور فيتامين "د" في الحد من مضاعفات كورونا

دعت دائرة الصحة - أبوظبي أفراد المجتمع إلى تعزيز مستوى فيتامين "د"، بعد أن أظهرت دراسة محلية شملت 522 مصاباً بفيروس كوفيد-19، وجود ارتباط بين حدة الإصابة بالعدوى الفيروسية ونقص فيتامين "د"، الذي يعاني من نقصه أكثر من 70% من سكان الإمارات.

قام بإعداد الدراسة د. حبيبة الصفار، مديرة مركز التكنولوجيا الحيوية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ود. فاطمة العانوتي، أستاذ الكيمياء الحيوية السريرية في جامعة زايد