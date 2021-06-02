اعتماد رسوم خدمات «الشارقة الصحية»

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

واعتمد المجلس رسوم خدمات هيئة الشارقة الصحية، والتي تعزز من سير الأعمال في القطاع الصحي، وتوفر بيئة محفزة من خلال أفضل الخدمات والإجراءات والمرافق، وترتقي بكافة المنشآت الصحية القائمة والمستقبلية.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين مجلس الشارقة للتعليم والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي - اليونسكو، وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص الجهتين لدعم أواصر التعاون، وتنفيذ الفعاليات المشتركة والأنشطة الخاصة بالتعليم، ورغبة في توحيد الجهود التربوية المشتركة في تنمية وبناء قدرات المتخصصين في مجال التعليم، وإجراء البحوث والدراسات المشتركة لتطوير مخرجات التعليم ونشر أفضل الممارسات.

وتهدف المذكرة إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية والتربوية لإمارة الشارقة، والاستفادة من الخبرات المشتركة بين الطرفين في تحقيق أهدافهما الاستراتيجية، وتوفير فرص متكافئة في التعليم.

واطلع المجلس على رد دائرة التنمية الاقتصادية حول توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مناقشة سياسة الدائرة.